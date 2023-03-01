افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان فى الجيزة.. صور

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، مهرجان القاهرة الدولى للتمور، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.

أكد رئيس قطاع الارشاد الزراعى، أن التوجه بالنهوض فى زراعات النخيل يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا فى إطار التوجيهات الرئاسية التى تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا.

وتشمل فعاليات المهرجان على فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.