اظبط ساعتك.. القصة الكاملة لتطبيق فكرة العمل بالتوقيت الصيفى.. عن "برلمانى"

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اظبط ساعتك .. عودة العمل بالتوقيت الصيفى"، استعرض خلاله بعد وقف العمل بالتوقيت الصيفى 8 سنوات، بدء العمل بالقرار الجمعة الأخيرة من أبريل المُقبل، والقصة الكاملة لتطبيق الفكرة بداية من الأميركى نيامين فرانكلين عام 1784، مرورا بالإنجليز الذين طبقوها فى مصر فترة الاحتلال منذ 82 سنة، وتم إلغاؤه فى مصر وعودته 3 مرات، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"اظبط ساعتك".. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. بعد وقف العمل بهِ 8 سنوات.. بدء العمل بالقرار الجمعة الأخيرة من أبريل المُقبل.. الإنجليز طبقوها فى مصر فترة الاحتلال منذ 82 سنة.. وتم إلغاؤه فى مصر وعودته 3 مرات