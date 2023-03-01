استئصال ورم بالرحم بوزن 2 كيلو خلال ولادة قيصرية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى استئصال ورم ليفى بالرحم يزن حوالى 2 كيلو أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، وذلك استمراراً لسلسلة نجاحات مستشفيات الأقصر فى إجراء الجراحات المتنوعة والنادرة.

بدأت الواقعة بحضور مريضة إلى العيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصى وهى تعانى من آلام حادة مع الحمل، وبعد الكشف وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم ليفي كبير حجمه 15 سم، وتم استكمال متابعات المريضة بالعيادات إلى ميعاد الولادة المحدد، وتم استئصال الورم الليفى أثناء الولادة القيصرية الذى يزن حوالى 2 كيلو، وتم نقل وحدة دم كاملة للسيدة وخرجت بحالة صحية جيدة هى وطفلها.

وقام بإجراء العملية كل من الدكتور ريمون مبارك أخصائى النساء والتوليد، والدكتور أبانوب ثروت طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور معتز رجب أخصائى التخدير، وبمشاركة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.

فيما تقدم مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت غرب الأقصر، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، خدمات متنوعة أبرزها إجراء عمليات نادرة لأول مرة فى الأقصر، لإستئصال الفقاعات الهوائية بالرئة، والتى تعتبر مرض ينتج من تشكُّل فقاعات دائمة مملوءة بالهواء داخل أنسجة الرئة، ويبدو محاطاً بغلاف رفيع ورقيق مكوّن مما تبقى من جدار الحويصلات الهوائية أو الغشاء المبطِّن للرئة.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه يتم إجراء عمليات استئصال الفقاعات الهوائية بالرئة داخل المستشفى، حيث تفتقر هذه الفقاعات الهوائية إلى القدرة على تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون كالحويصلات الهوائية الطبيعية، ومع الوقت يستمر حجم هذه الفقاعات بالإزدياد مُسبِّبًا المزيد من الضغط على أنسجة الرئة المجاورة ومؤثرًا في وظيفتها، وهنا تبدأ العوارض بالظهور عند المريض.