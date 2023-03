ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين باليونان لـ 36 قتيلا و85 مصابا.. فيديو

أفاد موقع سكاى نيوز، فى شريط عاجل بارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين فى اليونان إلى 36 شخصا و85 مصابا.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

#Greece train crash: At least six people are said to have died and more left injured after two trains collided. Witnesses at the scene of the crash near Tempe shortly after midnight on Wednesday described an intense fire on one of the carriages.#τεμπη pic.twitter.com/BAqY55ObpS