ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين باليونان لـ 36 قتيلا و85 مصابا.. فيديو

وكالات

أفاد موقع سكاى نيوز، فى شريط عاجل بارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين فى اليونان إلى 36 شخصا و85 مصابا.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

#Greece train crash: At least six people are said to have died and more left injured after two trains collided. Witnesses at the scene of the crash near Tempe shortly after midnight on Wednesday described an intense fire on one of the carriages.#τεμπη pic.twitter.com/BAqY55ObpS — ελ σαλταδόρ (@23perry245) February 28, 2023

وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

BREAKING: #Greece

A passenger train reportedly collided with a commercial train outside of Larissa. The accident occurred shortly after 23:00, at the height of Evangelismos, near #Tempi. @Raw_News1st pic.twitter.com/tVg4nqF5wf — RawNews1st (@Raw_News1st) February 28, 2023

وحسب موقع "إونلاريسا" الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق ليلا.