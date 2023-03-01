إقبال كبير على استقلال القطار الكهربائى الخفيف LRT.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا لمحطة عدلي منصور المركزية من رصيف القطار الكهربائي الخفيف، توضح الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال القطار الخفيف وذلك اليوم الساعة 8.05 صباح اليوم الأربعاء، حيث يعمل القطار الكهربائى من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية " بطول 105 كم و19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.

وتم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالي 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022 لينضم بذلك القطار الكهربائي الخفيف لمنظومة النقل النظيف بالقطارات الكهربائية فى مصر والتي تتكون من "الترام، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع"، وتبلغ السرعة التصميمية 120 كم/ساعة، والتكلفة المالية 22 مليون دولار لكل كيلو متر، والطاقة الاستيعابية في الساعة من 20 – 40 ألف راكب/ساعة.