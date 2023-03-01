إصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 مواطنا، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الطريق السياحي لبحيرة قارون، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة_ الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخري نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفي الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .