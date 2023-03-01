إصابة سيدة سقطت من قطار فى نجع حمادى بقنا

أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، بعد سقوطها من قطار في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة سيدة في حادث قطار، وتبين أن سيدة في الثلاثينيات من عمرها، أصيبت بكسور بعدما سقطت من قطار في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابة إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اسعاف
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أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، بعد سقوطها من قطار في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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