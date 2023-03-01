إصابة سائق وطفلة فى حادث تصادم سيارتين بالمحلة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري بالقرب من قرية محلة أبو على مركز المحلة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ربع نقل بأخرى "تمناية" خاصة بنقل أطفال للحضانة، وتم نقل قائد السيارة بالإسعاف للمستشفي بينما نقل الأهالي طفلة مصابة بإصابات بالغة للمستشفي قبل وصول الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.