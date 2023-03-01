أهداف تشريع إعفاء المكونات المستوردة لإنتاج الهواتف.. تشجيع الاستثمار

كتبت إيمان علي

يأتى مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة في المجموع عليه.

وأشار تقرير لجنة الخطة بمجلس النواب اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وإعفاء أجهزة الهاتف المحمولة وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.

وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:

- تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها.

- تشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.

- تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه صناعة المحمول، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة للإنتاج.

- زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية.

- تيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

وكان سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، قال خلال اجتماع اللجنة المختصة، إن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.