اليوم السابع
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أردوغان: لا نية لتأجيل الانتخابات وستعقد فى 14 مايو المقبل

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:13 م
أردوغان: لا نية لتأجيل الانتخابات وستعقد فى 14 مايو المقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه لا نية لتأجيل الانتخابات وستكون بموعدها في 14 مايو المقبل رغم الزلزال.
 
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة إدارة الكوارث في تركيا ارتفاع عدد قتلى الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد مؤخرا إلى 45 ألفا و89 قتيلا.

 

وذكر تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الأربعاء، أن أكثر من 13 مليون شخص في تركيا تضرروا من الزلازل، فيما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس بإعادة إعمار المناطق المتضررة بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض.

 

جدير بالذكر أن أكثر من 160 ألف مبنى، يضم 520 ألف شقة، انهار أو تضرر بشدة في الكارثة التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد المعاصر

 
 

أردوغان

رجب طيب أردوغان

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الانتخابات فى تركيا

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الزلزال فى تركيا



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