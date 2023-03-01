اليوم السابع
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أكرم القصاص
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آخر جمعة فى أبريل.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 مارس 2023 02:40 م
آخر جمعة فى أبريل.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات أبرزها مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.
 
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
 
 
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى
 
- اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادى
 
- على أن  تكون الساعة القانونية فى مصر بحسب التوقيت المُتبع مُقدمة بمقدار 60 دقيقة
 
- يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة

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