«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارى اليونان إلى 40 شخصا

كتب أحمد عرفة

قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن عدد ضحايا حادث تصادم قطاري اليونان ارتفع إلى 40 شخصًا، بالتزامن مع استمرار جهود انتشال جثث الضحايا والبحث عن المفقودين.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحادث وقع بعد اصطدام قطار نقل ركاب بآخر مخصص للبضائع، على بُعد نحو 250 كم من العاصمة اليونانية.

وأوضح أن قطار الركاب تحرك من العاصمة أثينا في السادسة مساء أمس الثلاثاء، ثم اصطدم بعد 4 ساعات بقطار البضائع، ما أدى إلى اشتعال العربات الثلاث الأولى في قطار الركاب، ووفاة 40 شخصا وإصابة 53 آخرين، بينهم 25 في حالة حرجة لافتًا الى مشاركة أكثر من 40 سيارة إسعاف فى التعامل مع الحادث.

وأشار إلى أن شدة الانفجار أدت لتطاير بعض الركاب وأجزاء معدنية ومقاعد من القطار، مؤكدًا أن هناك العشرات من الركاب فُقدوا جراء الحادث، الذي أدى إلى اندلاع حريق ضخم ووصول درجات الحرارة إلى أكثر من ألف درجة مئوية.

وأكد أنه جار حاليًا رفع آثار الحادث والبحث عن المفقودين، خاصة وسط استمرار أعمال الإنقاذ والتعامل مع المصابين.