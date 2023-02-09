4 مشاكل فى الجهاز الهضمي تشير لمراحل متقدمة من مرض الكبد الدهنى

كتبت فاطمة خليل

مرض الكبد الدهني هو حالة يسببها تراكم الدهون في الكبد، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، تتطور الحالة تدريجيًا وغالبًا لا توجد أي علامات واضحة لاكتشاف الحالة خلال المراحل المبكرة، ومع ذلك، إذا ساءت الحالة، يمكن أن تظهر من خلال مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي التي تستمر في التدهور بمرور الوقت، بدون علاج في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد الخطير، بما في ذلك تليف الكبد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي حيث يكون الكبد ملتهبًا ومتضررًا بسبب الخلايا الدهنية الزائدة، وغالبًا ما يظل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي صامتًا وقد يؤدي إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي في المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهني، عندما تصل نسبة الكبد إلى 75٪ غير نشط وظيفيًا، وفقًا لخبراء الصحة.

فيما يلي بعض المضاعفات الهضمية التي يجب ملاحظتها:



الانتفاخ

وفقًا للمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، فإن ما يصل إلى 80% من مرضى تليف الكبد يبلغون عن واحد أو أكثر من أعراض الجهاز الهضمي.

أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها تشمل انتفاخ البطن في 49.5% من المرضى.

قد يحدث الانتفاخ بسبب تراكم السوائل في تجويف البطن إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل هذا إلى التهابات في البطن.



ألم في البطن معظم المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الدهنى لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من آلام غامضة في الجزء العلوي من البطن. عادة ما يكون الألم خفيفًا أو مؤلمًا. إلى جانب آلام البطن ، قد يعانون أيضًا من الغثيان وفقدان الشهية.



عسر الهضم وجد بحث جديد أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يزيد من خطر الإصابة بأعراض الارتجاع المعدي المريئي مثل حرقة المعدة والقلس (عندما يرتفع مزيج من العصائر المعدية والأطعمة غير المهضومة في بعض الأحيان بشكل احتياطي فى المريء والفم) والتجشؤ.