وكيل وزارة الإسكان بالشرقية: 80% نسبة التنفيذ بنفق عرابى والتسليم 30 مايو

الشرقية- فتحية الديب

قال اللواء مهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، إن نفق عرابى من أهم المشروعات القومية التى تنفذ بمحافظة الشرقية، بطول 350 مترا بتكلفة 210 ملايين جنيه، لربط شارع الجلاء شرق مدينة الزقازيق، بشارع فاروق غرب فى دقائق، بدلا من رحلة تتعدى مدتها نصف ساعة، منوها أنه بدأ العمل فى المشروع فى نهاية عام 2018 ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة تم التأجيل لحين الانتهاء من التصاريح اللازمة، وتحويل بعض المرافق الرئيسية التى كانت تعوق العمل بالنفق، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال فى 30 مايو المقبل، ليحل أزمة التكدس المرورى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالنفق 80% ويتم تسليم الميدان ليخضع لخطة التجميل.

وأضاف: أنه يتم حاليا رفع كفاءة 4 وحدات شئون اجتماعية بمراكز "بلبيس ديرب نجم - الزقازيق - أولاد صقر"، ورفع كفاءة 4 وحدات بيطرية بلبيس الزقازيق وحانوت وكفر النجار، وفى مجال الصحة، تم الانتهاء من تسليم مستشفى السعديين المركزى بمنيا القمح، بمحطة غسيل كلوى بطاقة 56 سريرا، ورفع كفاءة حضانات الأطفال 35 سريرا، وإنشاء محطة تحلية مياه لتغذية المستشفى تم افتتاحه فى شهر يناير الماضى، وذلك ضمن منحة من دولة الكويت بمساهمة جمعية الأورمان، كما تم تطوير ديوان عام المحافظة من الداخل وتطوير الواجهة الخارجية، وأصبحت تليق بمحافظة الشرقية وتم التسليم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل نفق مدينة ههيا، وتم تسليمه، وجارى حاليا العمل فى تجميل نفق أبو كبير وافتتاحه 30 مايو المقبل، فضلا عن مشروع مشروع برج التحرير، عبارة عن مول تجارى ومكاتب إدارية بمنطقة التحرير بمسطح 1021 مترا ويتكون من جراج و7 أدوار متكررة علوى ونادى اجتماعى وروف بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه وسوف يحدث ذلك المشروع نقلة حضارية لوجوده بمنطقة حيوية وسوف يتم طرح وحدات البرج من خلال صندوق الإسكان بالحجز او المزاد وفقا لعدد من المعايير والشروط عقب الانتهاء من المشروع.