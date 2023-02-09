وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن ما لا يقل عن 913 كاميرا، وانتركم، وأنظمة دخول إلكترونية، ومسجلات فيديو تم تطويرها وتصنيعها فى الصين موجودة فى مكاتب الحكومة والوكالات الأسترالية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن وزارته تقوم بتقييم جميع تقنيات المراقبة الخاصة بها، وأنه "حيثما توجد هذه الكاميرات بالتحديد، ستتم إزالتها، هناك مشكلة هنا وسنتعامل معها".

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تحظر معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو من العديد من العلامات التجارية الصينية البارزة في محاولة لحماية شبكة الاتصالات في البلاد.

