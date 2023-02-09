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نصائح "التموين" للاستفادة من الأوكازيون الشتوى 2023 بدون خداع

الخميس، 09 فبراير 2023 02:00 ص
نصائح "التموين" للاستفادة من الأوكازيون الشتوى 2023 بدون خداع الأوكازيون الشتوى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، الاثنين الماضى، ويستمر لمدة شهر. وينشر "اليوم السابع" تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوي 2023 فى نقاط محددة، كالتالى:
 
- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهتا فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.
- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي 2023 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.
- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.
- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك. ويكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.
- أن يكون المواطنون أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.
- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى 2023 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

التموين

الاوكازيون الشتوى 2023

تخفيضات الاوكازيون الشتوى

بورصة الاوكازيون الشتوي

الاوكازيون الشتوي 2023

تخفيضات الاوكازيون الشتوي

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