ندوة عن فضل شهر رجب والطبيعة الصامتة بثقافة جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد بيت ثقافة أبورديس محاضرة تثقيفية بعنوان ( فضل شهر رجب ) ألقاها طه السيد مدير الموقع , بمشاركة مجموعة من الرواد , تحدث خلالها عن الأشهر الحرم وفضلها وكيفية الإستفادة والإغتنام من تلك النفحات , متطرق لشهر رجب الحرام , مبين الإسراء والمعراج وماهية المعراج وفرضية الصلاة في هذا الحادث , وكيفية الإستفادة من الإسراء والمعراج .

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه , على المشاركة المجتمعية الفعالة وتحقيق العدالة الثقافية , بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء إدارة احمد فريج، بينما نفذ بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكى وسرد لحكاية ( الأوزة الضائعة ) تأليف سارة فكرى , سرد فاطمة جعفر مديرة الموقع , والتى تدور فى قالب مشوق بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .

كما نفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان ( الطبيعة الصامتة ) تدريب الفنان التشكيلى شريف القزاز , بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة من رواد الموقع , مستخدم خلالها ورق الرسم والوان الخشب , لرسم لوحات معبرة عن الطبيعة الصامتة , بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء , بينما دشن قصر ثقافة جنوب سيناء فاعليات نادى ادب الطفل , بحضور مدير عام الفرع ورئاسة الأديب محمد دسوقى رئيس شعبة النقد بإتحاد كتاب مصر , ومشاركة عدد من المواهب الأدبية الصغيرة بالقصر , بهدف تنمية النابغين والمبدعين من النشء , تلاها من مكتبة الطفل عقد محاضرة بعنوان " العلم والايمان " ألقاها محمد عبد العظيم مسئول مكتبة الطفل بالقصر , أعقبها من المكتبة العامة بالقصر عقد محاضرة ثقافية بعنوان " تنظيم الوقت " ألقاها الباحث أبوالسعود أبو الفتوح , تحدث خلالها عن أهمية الوقت , وكيفية تنظيم الوقت من خلال وضع خطة وهدف محدد , ووضع قائمة بالأعمال والمهام اليومية , مبين ضرورة تجنب التقاعس وتشتت إنتباهك , موضح أهمية التسامح والتسامى بين الناس حتى نستطيع أن نستثمر كل ثانية لعمل أفضل.