ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة EVA VSUKI لتفريغ 7600 طن من مادة الإيثلين

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الخميس، عن استقبال رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، السفينة EVA VSUKI القادمة من إيطاليا بحمولة 11773 طنا، وذلك لتفريغ 7600 طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن هذه السفينة تعتبر الخامسة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها إلى جدة.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي سياق متصل، وعلى الرغم من الطقس السيئ انتظمت حركة الملاحة البحرية بموانئ بورسعيد رغم عدم استقرار الأحوال الجوية، واستقبلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد السفينة WESTERN TOKYO القادمة من الاسكندرية، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34728 طن، وذلك لشحن 47 الف طن من خام الكلنكر إلى توجو .

واستقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة DUZGIT DIGNITY القادمة من الإسكندرية، وذلك لشحن 7800 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى ألمانيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.