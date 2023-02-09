ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة متنوعة اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 6 سفن، بينما غادره 19 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 560 طن سماد معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38057 طن تشمل : 14018 طن قمح و 3770 طن حديد و1174 طن خشب زان و18687 طن سكر و1492 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 408 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 957 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 240 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3200 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44311 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98324 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية بلغت 3559 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4238 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استمر في تقديم كافة خدماتها بصورة طبيعية رغم موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة، لافتا إلي أن موقع الميناء يعد واحدا من أهم ما يميزها مما يتيح لها القدرة على العمل تحت ظروف جوية صعبة، مشيرا إلي أنه تم تداول الحاويات وسفن البضائع بصورة طبيعية اليوم، وكذلك حركة قطارات البضائع.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء تستقبل حاليا حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلي رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها ميناء دمياط، خاصة في مجال اللوجستيات د، مشيرا إلي أن مشروع "محطة حاويات تحيا مصر 1"، يعد الأبرز بين مشروعات ميناء دمياط، لافتا إلي أن هناك اهتماما كبيرا بشأن تطوير أداء الميناء والعمل علي تحسين الخدمات بشكل مستمر جذب أكبر خطوط الملاحة العالمية.