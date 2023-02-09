موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. تبدأ 12 فبراير

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 – 2023، للفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر بدء تلقى طلبات التظلمات بداية من الأحد المقبل، الموافق 12 فبراير الجارى لإدارة بنها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.

وتضمن جدول التظلمات وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:

- إدارة بنها التعليمية: الأحد 12 فبراير الجارى

- إدارتا طوخ وقها: الإثنين 13 فبراير الجارى

- إدارة شرق شبرا الخيمة: الثلاثاء 14 فبراير الجارى

- إدارة غرب شبرا الخيمة: الأربعاء 15 فبراير الجارى

- إدارة القناطر الخيرية: الخميس 16 فبراير الجارى

- إدارتا كفر شكر والعبور: الأحد 19 فبراير الجارى

- إدارة شبين القناطر: الإثنين 20 فبراير الجارى

- إدارة الخانكة: الثلاثاء 21 فبراير الجارى

- إدارة قليوب: الأربعاء 22 فبراير الجاري.

- إدارة الخصوص: الخميس 23 فبراير الجاري.

كما تم تحديد يومى الأحد والإثنين الموافقين 26 و 27 فبراير الجاري للمتخلفين عن موعد التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.

على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعلن درجاتهم.



جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية



