مواعيد قطارات السكة الحديد المتجه من الإسكندرية إلى محافظات الصعيد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

جدول مواعيد القطارات 2023 حيث يهتم قطاع كبير من الفئات المسافرين من محافظة الاسكندرية على خطوط الوجة االوجه القبلي على خط الصعيد، لذا تستعرض «اليوم السابع » الجدول كاملا على الوجه القبلي بخطوط السكة الحديد ، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

وجاءت جداول مواعيد القطارات 2023 المتجة من محافظة الإسكندرية الي محافظة الصعيد اليوم الاربعاء كالتالى:

- القطار رقم 158 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا ، موعد الوصول إلى محافظة الأقصر الساعة 3.15 عصرا

-القطار رقم 164 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12 ظهرا ، موعد الوصول الي محافظة أسوان الساعة 7.15 مساءا

-القطار رقم 88 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.50 مساءا ، موعد الوصول الي محافظة أسوان الساعة 10.55 مساءا

-القطار رقم 2008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7 مساءا ، موعد الوصول الي محافظة أسوان الساعة 11.45 مساءا

-القطار رقم 1008 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.35 مساءا ، موعد الوصول الي محافظة الأقصر الساعة 6.25 مساءا

-القطار 934 من محطة مصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.10 مساءا، الي محافظة الأقصر.