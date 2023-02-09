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مفوضية شؤون اللاجئين تشكر مصر: أرسلت أول فريق دولى لإغاثة متضررى زلزال سوريا

الخميس، 09 فبراير 2023 11:19 م
مفوضية شؤون اللاجئين تشكر مصر: أرسلت أول فريق دولى لإغاثة متضررى زلزال سوريا زلزال
كتب محمود العمرى

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أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الخميس، بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا.

وقالت المفوضية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم".

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وكانت مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع الدكتور " فيصل المقداد" وزير خارجية سوريا، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.
 
وأعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة سامح شكرى بالاتصال.

 


مصر

سوريا

زلزال

الأمم المتحدة

الحكومة المصرية

الشعب المصري



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