مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران بينها 5 من المطارات الألمانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الخميس، 6 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.

واوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية وصول 6 رحلات طيران دولية بينهم رحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من هولندا واخري من التشيك، واخري من احد المطارات الإيطالية.

كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا خلال الاسبوع تليها التشيكية والألمانية، والايطالية وان وصلت خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوربية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.