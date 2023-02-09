اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران بينها 5 من المطارات الألمانية

الخميس، 09 فبراير 2023 11:57 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران بينها 5 من المطارات الألمانية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 6 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها  المطار بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.
 
واوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية وصول 6 رحلات طيران دولية بينهم رحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من هولندا واخري من التشيك، واخري من احد المطارات الإيطالية. 
 
كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا خلال الاسبوع تليها التشيكية والألمانية، والايطالية وان وصلت خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوربية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وكان استقبل المطار أمس الأربعاء 8 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسي علم

حركة الطيران الدولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة