اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 06:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى.. تعرف على المهام والصلاحيات

الخميس، 09 فبراير 2023 05:00 ص
مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى.. تعرف على المهام والصلاحيات وزارة الري - أرشيفة
‎كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‎تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بإنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، و رفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية و محطات توليد الكهرباء.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على دور مصلحة الميكانيكا والكهرباء في خدمة منظومة الرى 
 
‎ 1- تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط .
 
‎2- المحطات مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات .
‎ 3- تمتلك المصلحة 37 محطة عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.
 
‎4- تنقسم المحطات إلى رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.
 

الرى

الميكانيكا والكهرباء

المياه

نهر النيل



الموضوعات المتعلقة

‫ وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من جنوب السودان

الخميس، 26 يناير 2023 10:00 ص

وزير الرى يلتقى رئيس جمهورية جنوب السودان.. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 05:18 م

وزير الرى: الرئيس السيسى حريص على دعم الاستقرار والتنمية فى دولة جنوب السودان

الخميس، 26 يناير 2023 11:27 م

‫وزير الرى لوفد التحالف الوطنى: جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية مكاسب الرى الحديث

الأحد، 29 يناير 2023 10:18 ص

‫ وزير الرى يلتقى السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

الإثنين، 30 يناير 2023 09:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة