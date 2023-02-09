"مصر منطقة لوجستية عالمية عبر موانئها".. الرئيس السيسى يدعو لتذليل العقبات أمام المستثمرين

كتب مدحت عادل

دعوة صريحة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، لجميع المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار وإقامة المناطق اللوجيستية في الموانئ الرئيسية التي تمتلكها مصر، ومن بينها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من الموقع المتميز لمصر لكي تصبح منطقة لوجيستية تفيد المنطقة والعالم أجمع.

وقال الرئيس خلال كلمته: "بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية في الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، احنا مستعدين علشان مصر تقدر تستفيد من ذلك كى تصبح منطقة لوجيستية في المنطقة والعالم كله".

تأتي دعوة الرئيس السيسي بالتزامن مع توجيهاته بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة، التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

واطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وفي ذات الإطار، اجتمع الرئيس أيضاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.

كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وتمتلك مصر 18 ميناء تجارى، ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر فى الفترة القادمة لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

وأوشكت مصر على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ مشروعات " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر ( الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية - إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و 2 ) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و 3,4 كم - تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم - إنشاء محطة متعددة الأغراض ( سفاجا 2 ) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم ) إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم – إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم.