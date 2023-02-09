مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكلات فى زفة فرح بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين خلال زفة عروسين على طريق رأس الخليج بمدينة شربين فى محافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم دراجات بخارية خلال زفة عروس على طريق رأس الخليج شربين، ووجود ضحايا.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجات بخارية خلال زفة عروسين بطريق قرية رأس الخليج مما أسفر عم مصرع 3 أشخاص اثنان من قرية رأس الخليج وهم رأفت محمد رأفت السعودي 19 عاما وطاهر رمزي 18 عاما وفلاح لم يتم التعرف عليه من قرية كفر الترعة.

وتم نقل الضحايا بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شربين ، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.