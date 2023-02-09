مستشار الرئيس للصحة: الفترة الحالية تشهد تفشى الأنفلونزا والفيروس المخلوى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، عن وضع كورونا في مصر، أنه هناك حاليا زيادة طفيفة في الحالات ومعظمها حالات خفيفة جدا، ولا يوجد تداعيات كبيرة ولا يوجد زيادة غير متوقعة في الحالات، مضيفا، أن هذه الفترة تشهد تفشي التهابات فيروسية أخرى مثل الأنفلونزا أو الفيروس المخلوى التنفسي.

وقال: لكن حاليا الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن تماما، ولكن دائما ندعو لأن الوباء لم ينته عالميا، وندعو للحرص والوقاية وأى شخص يصاب بأمراض بالجهاز التنفسي لابد أن يستريح في المنزل من 3 إلى 4 أيام حتى لا تحدث له مضاعفات ولا ينشر الفيروس لأى شخص آخر.

وأضاف: بعض الفئات ينصح لها بأخذ الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا، وهم كبار السن الأكثر من 65 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة سواء بالصدر أو القلب أو الذين يعانون من أورام أو ضعف في المناعة عليهم تلقى الجرعة التنشيطية.

وأوضح، أنه لا يشغلنا كثيرا نوع المتحورات ولكن يشغلنا بأن نراقبه بشدة لمعرفة أى آثار جانبية أو إصابة أعداد كبيرة من المرضى، وكيفية الاستجابة للعلاج، ولكن أى متحورات متوقعة قد تكون موجودة، مؤكدا أنه لا توجد تداعيات كبيرة غير متوقعة تحدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.