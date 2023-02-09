مدمنة تدخين سجائر إلكترونية تقاتل من أجل حياتها بسبب مرض الرئة

كتب إيهاب محمد

امرأة من ولاية أوهايو الأمريكية تقاتل من أجل حياتها بعد تدخين عبوه كبيرة من سائل السجائر الإلكترونية يوميًا لمدة سبع سنوات، وفقا لموقع "ديلى ميل".

بدأت أماندا ستيلزر، 34 عامًا، هي وعدد كبير من الشباب الأمريكي في استخدام الـسجائر الالكترونية في عام 2015 بعد أن شاهدت العديد من أصدقائها يفعلون ذلك واعتقدوا أنه سيكون ممتعًا.



السيدة تعالج فى المستشفى

فجأة في أكتوبر 2019، توجهت إلى الرعاية العاجلة بعد معاناتها من مشاكل في التنفس، ولم يستطع الأطباء معرفة الخطأ وأرسلوها إلى مستشفى محلي، في غضون الـ 24 ساعة التالية كانت على أجهزة الإنعاش.

كشفت فحوصات الصدر أنها كانت تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة - وهي حالة مميتة تحدث عندما تتضرر رئتا الشخص لدرجة تفشل في تزويد باقي الجسم بالأكسجين الكافي.



السيدة على أجهزة العناية

حذرت دراسات متكررة من أن التدخين الإلكترونييمكن أن يسبب أضرارًا بالغة للرئتين والقلب، على غرار تدخين السجائر العادية.

قالت السيدة ستيلزر، موظفة صرافة من ولاية ديلاوير: "كنت أبكي لأنني كنت أعاني من ألم شديد، كنت خائفة جدا، آخر شيء أتذكره هو أن شخصًا ما سلمني نموذجًا ويقول بشكل أساسي أنني بحاجة إلى التوقيع على هذا إذا أردت أن أعيش - كان هذا هو نموذج الموافقة الذي يجب وضعه على أجهزة دعم الحياة."

كانت على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام تقريبًا، حيث حذر الأطباء عائلتها من أنها قد تبقى على هذا النحو لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

على الرغم من مرضها الشديد، لم يتمكن الأطباء من معرفة الخطأ الذي أصاب السيدة ستيلزر، لم يحدث ذلك إلا بعد أن طلبت والدتها ممرضة ما إذا كان هذا يمكن أن يكون له أي علاقة بتدخين السجائر الإلكترونية ، مما دفع الأطباء إلى فحص صدرها.

تم تشخيص السيدة بمشاكل فى الرئة



بعد ذلك أكد الطاقم الطبي أن تشخيصها ناتج مباشرة عن تدخين السجائر الإلكترونية.

بعد أسبوعين آخرين في المستشفى، خرجت من المستشفى ، لكنها لم تستطع العمل أو رؤية الأصدقاء والعائلة أو التواجد حول أشخاص يستخدمون السجائر ويدخنون السجائر الإلكترونية لمدة ستة أشهر بينما تلتئم رئتيها.

تحدث الحالة، المعروفة أيضًا باسم الرئة الرطبة، عندما يبدأ السائل في التراكم في الأكياس الهوائية المرنة في الرئتين. بخير

بسبب السوائل ، لا يمكن للهواء أن يملأ الرئتين ، مما يعني توزيع كمية أقل من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

نتيجة لذلك ، لا تحصل أعضاء الجسم على الأكسجين الحيوي الذي تحتاجه لتعمل، مما يؤدي إلى فشل العضو أو حتى الموت، أوصيت باستخدام مستحلبات النيكوتين لأن جسدها لا يزال يتعافى ويعاني من انسحاب النيكوتين.