مدربو "سفراء مشوارى" بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد مدربو سفراء مشوارى بمحافظة كفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب " الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة "، لتنظيم برنامج مشوارى للفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 سنة، يقدمها سفراء مشواري بمراكز الشباب، و المدارس، وجميع القطاعات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مدربي سفراء برنامج مشواري بمحافظة كفر الشيخ، نجحوا فى تحقيق المركز الأول بعد أن قاموا بتدريب 9500 مستفيد من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عامًا على مدار عام، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ حصدت المركز الأول للمرة الثالثة على مدار العام و تستقبل مديرية الشباب والرياضة فى مارس القادم ممثلي منظمة اليونيسف، وممثلي وزارة الشباب والرياضة لتكريم المدربين بالمشروع.

وقال حسن الدسوقي، منسق برنامج مشواري بالمحافظة تحظى بفريق كبير متميز من السفراء مكون من 50 مدربًا وهم "روان طارق، ميار محمود، رحاب صبحى، ايمان فتحى، هدير هاني، منار محمود، دينا علاء، إيمان السعيد، إيناس كامل، اسماء السيد، منه متولى، حسام محمد أمنية صلاح، سارة خطاب، محمد ايمن، ملك محمد، محمد احمد، نورهان أحمد، وئام خالد، رنا طارق، هند محمود، خالد خالد، صابرين رأفت، ياسر رمضان، سارة طارق، نهال يوسف، علاء طارق، رانيا احمد، أحلام فتحي، اسراء ريحان منة الله محمد، سعد محمد، اميره على، نورا حمد الله، خلود اشرف، نورهان ابراهيم، يمنى الحسينى، اسماء علي، ايمان محمد، ايمان محمد، أسماء سيد، خديجة عادل، صابرين حمدي، محمد السعيد، مريم غنام، مريم محمد، ميرنا السيد نادية ناصر، هناء صبري، أسماء رشاد.

ويقدم السفراء التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية بمراكز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، و يتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب، و الأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعى".