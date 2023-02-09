اليوم السابع
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محمد صالح وكيلا دائما لوزارة الرى وعصام خليفة رئيسا لهيئة الصرف

الخميس، 09 فبراير 2023 01:25 م
محمد صالح وكيلا دائما لوزارة الرى وعصام خليفة رئيسا لهيئة الصرف المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، بالعمل الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتور عصام خليفة رئيسًا لهيئة الصرف.

ويتابع"الوكيل الدائم" تنفيذ البرامج، والإشراف على اعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، والإشراف على المشروعات القومية الكبرى، والتنفيذ فى ضوء الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية، بالإضافة إلى أعمال التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات المائية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بموضوعات المياه لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التعاون.

ويضع الوكيل الدائم الأسس والقواعد اللازمة التى تكفل الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعاتها.

الدكتور عصام خليفة
الدكتور عصام خليفة

 

المهندس محمد صالح
المهندس محمد صالح

 


وزارة الرى

الوكيل الدائم للرى

رئيس هيئة الصرف

هيئة الصرف



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