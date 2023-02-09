محافظ كفر الشيخ: استكمال الأعمال برافد الطريق الدولى ووضع علامات إرشادية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستئناف أعمال الرصف برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، التي تقوم بها هيئة الطرق والكباري، وتمهيد الطريق بالجريدل وتسوية منسوب الطريق لرصفه، نظرا لتوقف الأعمال لهطول الأمطار خلال ال4 أيام الماضية، كما وجه بوضع علامات إرشادية قبل الأعمال الجارية في حارة من حارتي الطريق الجارية فيها أعمال الرصف، كما وجه بزيادة السن عن كوبري 83 اتجاه بلطيم، لاستكمال الأعمال التي شهدتها الطريق مساء أمس.

ووجه عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتواجد بالموقع ومتابعة الاعمال، موجها الشكر له وللمهندس نصر طبيخ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة بقطاع هيئة العام للطرق تابعة لوزارة النقل، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور على المتابعة.

ويشهد رافد الطريق الدولى "كفر الشيخ بلطيم" أعمال رصف، وتم الانتهاء من رصف أجزاء منه وجاري رصف بقية الطريق.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجع مساء أمس العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، بوضع علامات ارشادية، وخدمة ليلية من إدارة المرور، على أعمال الرصف الجارية بمعرفة هيئة الطرق والكباري، عند كوبري 83 اتجاه بلطيم، التي تأثرت بهطول الأمطار اليوم الأربعاء، كما وضع سن باستخدام معدة مجلس المدينة، حفاظا على سلامة مستقلي السيارات.

وأعلن المركز الإعلامي بالمحافظة أنه لا صحة لما تردد انه هبوط أرضي، بعمق 2متر، ولا صحة لسقوط سيارة بالموقع، مرفق صور تبين الموقع المذكور نهارية وليلة، كما يناشد المركز الإعلامي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشرون، لعدم إثارة البلبلة.

وكان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أن رافد الطريق الدولي الساحلي به هبوط ارضي، وحذرت السيارات من وجود الهبوط الارضي، عند كوبري 83 باتجاه بلطيم، مما أثار البلبلة بين المواطنين، وأصدرت المحافظة بيانا اعلاميا، لتوضيح حقيقة ما تردد ، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.



استمرار اعمال الاصلاح



اصلاح رافد الطريق الدولي



القطعة المتأثرة باعمال الرصغف والامطار بالطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم



تسوية المكان



تمهيد الطريق لاعادة رصفه



جانب من اعمال التسوية بالسن



جانب من الاعمال برافد الطريق الدولي



جانب من متابعة الطريق واصلاحه