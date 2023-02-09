محافظ قنا يستقبل رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه على هامش دورة تأهيل مدربين

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للكاراتيه، خلال زيارته للمحافظة لافتتاح دورة إعداد المدربين، التى تستهدف 115 متدربًا لتأهيلهم وثقل مهاراتهم، بحضور أشرف سعد رئيس نادى قنا الرياضى.

وقال محافظ قنا، إن المحافظة لا تدخر جهدًا فى سبيل دعم المنظومة الرياضية فى ظل اهتمام الدولة الكبير بالرياضيين بمختلف الفئات والأعمار من خلال تنمية مهاراتهم المختلفة، باعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع.

وأهدى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه درع الاتحاد لمحافظ قنا، تقديرًا لجهوده فى دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التى يتم تنفيذها بالمحافظة.