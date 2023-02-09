محافظ سوهاج يتفقد تطوير قصر الثقافة ونفق العروبة ويشدد على سرعة الانتهاء

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة سوهاج"، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ لدعم وتطوير قطاع الثقافة بسوهاج، بحضور الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام مكتب المحافظ ، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكى رئيس حى شرق وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير، والتى تشمل تطوير " مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر"، حيث تم البدء فى أعمال التطوير بداية شهر يوليو الماضى.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع.

.يذكر أن مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج يشمل تطوير "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".

وعلى جانب أخر تابع اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، موجها الجهة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال والمقرر لها يناير القادم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل، وكذلك تم الانتهاء من بياض التخشين، وتركيب الرخام للسلم، وتم تركيب الأقواس ونقل كابلات الكهرباء من عيون النفق، وجار لتركيب الرخام.

ووجه "الفقي" بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع وسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال.