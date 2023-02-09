محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "نفق العروبة" بنسبة تنفيذ 95% ..صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج.

وتابع المحافظ أعمال تطوير النفق الجارية، والتى شملت "أعمال التوسعة، وتطوير حارتين للسيارات، وحارة ثالثة للمشاة"، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 95% حتى الآن، وذلك عقب الانتهاء من أعمال نقل كابلات الكهرباء الرئيسية المارة بالنفق، كما تم الانتهاء من الأسوار والأرصفة الخاصة بالمشاة، وذوي الإعاقة، وغرف تحكم الكهرباء، وغرفة الأمن، والأقواس"، وجاري أعمال التشطيبات النهائية تمهيدا لرصف النفق.

ووجه "الفقى" بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد افتتح، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، والذى أقيم بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم كافة السلع الأساسية من "أرز، وزيت، وسكر، ودقيق، ومكرونة، ولحوم، ودواجن" وغيرها من السلع اللازمة، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات متابعة توافر السلع وإعلان أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى احتكار للسلع.