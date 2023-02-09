محافظ الجيزة يوجه بتوفير مواقف حضارية أسفل محور كمال عامر ببولاق

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طريق الخدمة الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بدءا من شارع ترعة الزمر؛ وذلك للوقوف على أعمال التطوير وسبل تحسين الحركة المرورية لتسهيل حركة تنقل المواطنين من أهالى بولاق الدكرور.

وخلال الجولة التى بدأت من تقاطع شارع فيصل مع ترعة الزمر وحتى تقاطع ترعة الزمر مع شارع ناهيا، وجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة والوزارات والهيئات والشركات المعنية لاستغلال المساحات وتوسعة مسطح الطريق لتحقيق طفرة مرورية بتلك القطاعات، وذلك وفقا لرؤية متكاملة تحقق نقلة حضارية شاملة لأهالى بولاق الدكرور.

وأكد المحافظ، على أن تشمل أعمال التطوير توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية بديلة للمواقف الغير مخططة والعشوائية لمنع التكدسات إلى جانب توفير العدد الكافى من ساحات الانتظار للسيارات خاصة بالتقاطعات وأمام الكتل السكنية ومحطات مترو الأنفاق، وتوفير نقاط خدمية تجارية وفق ما يتلائم مع المظهر الحضارى المنتظر للمنطقة إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية وتطويرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وإنشاء الأرصفة وسلالم المشاة اللازمه وتطوير القائم منها لحماية تحركات المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة، مع مراعاة الإجراءات الهندسية والفنية اللازمة لمنع تراكم مياه الأمطار وأعمال الإنارة سواء بمسار المحور أو أى من الشوارع الجانبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإنتظار المخالف للسيارات ورفع كفاءة المنشأت العامة ودور العبادة ومطالع ومنازل الكبارى والمحاور المتواجدة بمسار الأعمال.

وشدد المحافظ، على رفع كافة المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى لتنفيذ المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع أصحاب المحال بمنطقه همفرس لتطوير منشأتهم ورفع كفاءتها بالإضافة الى منع تعدي الباعة الجائلين بالطريق العام أو الأسواق ومنع أى مظاهر للعشوائية أو الخروج عن القانون بسلالم المشاة وأسفل الكبارى والمحاور المتقاطعة مع مسار أعمال التطوير حفاظاً على المظهر الحضارى.

وحرص راشد خلال جولته على الاستماع لعدد من المواطنين والتوجيه ببحث مطالبهم وشكواهم وسرعة تلبيتها وناشدهم بالحفاظ على أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور ومديرى مديريات الطرق والإسكان ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.