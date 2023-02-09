محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة إعادة الشئء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددًا على الاستماع لمطالب المواطنين بجميع الأحياء الخاصة بأعمال الرصف والاسراع في أعمال إعادة الشئ لأصله في المناطق الأشد احتياجًا والتى تكررت منها شكاوى المواطنين.

هذا وأوضح المحافظ، بأنه استجابة لمطالب أهالي أحياء وسط و منتزه ثان والجمرك، فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الأسابيع الماضية إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع بحي وسط؛ و 6 شوارع بحي منتزه ثان و أرصفة 10 شوارع بحي الجمرك، كما وجه الشريف بضرورة إعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في الشوارع.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، أكدت المهندسة جيهان مسعود، بأن هناك تنسيق بين مديرية الطرق برئاسة المهندسة أمل محمود ورؤساء الأحياء للإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله في جميع الأحياء، لافتة إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تم الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله في 7 شوارع بحي وسط وذلك تحت إشراف عزه سعد رئيس الحي، والشوارع هي (بشارع المنشا من الكوبري الفردي الكوبري الثلاثي ومتفرعاته، وشارع ترعة الفرخة، وشارع جرين، وشارع ظفيل، وسقارة، وشارع ابن تومان، وشارع الحلمية) وذلك عقب الانتهاء من مشروعات ( الكهرباء و الصرف الصحي و مياه الشرب) بالشوارع.

وبنطاق حي منتزه ثان، أوضحت سكرتير مساعد المحافظة بأن الدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان تابعت خلال الأسابيع الماضية أعمال إعادة الشئ لأصله في 6 شوارع وهي (شارع ملك حفني بحري من نقطة مرور الزعيم وحتى شارع فرن أبو شادي، و شارع 30 القديم من النبوي المهندس، والانتهاء من إعادة الشئ عقب الإصلاح من كسر ماسورة مياه بمنطقة العصافرة قبلي، و شارع عزبة الكوبانية بالمعمورة، والانتهاء من أعمال البلاط والانترلوك بسور شركة التمساح بمنطقة أبو قير، وبمنطقة السواحل بأبو قير) وذلك عقب انتهاء مشروعات (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي).

أما عن حي الجمرك؛ فقد أكدت السكرتير المساعد أن المهندسة نهى خليفة رئيس الحي تابعت مع مديرية الطرق أعمال ترميم الأرصفة في 10 شوارع بحي الجمرك عقب انتهاء شركات ( الصرف الصحي و الكهرباء ومياة الشرب) من أعمالها، والشوارع هي (الجزائر مع باب الكراستة، وشارع الجزائر أمام برج المدينة المنورة، والفراهدة أمام دار المناسبات، وشارع سيدي عماد، وشارع إسحاق نديم، وأعمال رفع الكفاءة برصيف ميناء ١، وشارع أبو الدرداء مع الخديوي، وشارع سيد كريم أمام الحضانة، وبساحة بكير، و بشارع عبد المنعم مع الثعلبي).