محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحى بقرية الكوم الأحمر بالبدارى

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر بمركز البدارى، والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز البدارى بإجمالى 19 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع فى المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، والمهندس مكى محمود رئيس قطاع بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد كبير من أعضاء مراكز شباب مصر التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقام محافظ أسيوط، ومرافقوه بتفقد الأعمال التى يجرى تنفيذها بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 9 مليون جنيه ضمن مشروع صرف صحى قرية الكوم الأحمر والذى يشمل شبكات وخط طرد ووصلات منزلية بإجمالى تكلفة 30 مليون جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لنسب التنفيذ بالمشروع والتقى المحافظ بالعاملين بالمشروع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال فى توقيتاتها.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى والنجوع لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات فى حالة حدوثها، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع بإجمالى عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.