للباحثين عن وظائف.. تعرف على طبيعة العمل فى قطار تالجو الجديد

كتب سيد الخلفاوى

وفرت هيئة السكة الحديد ، مع إنطلاق رحلات قطار تالجو، طاقم للعمل على القطار وهم "مشرف رحلة -مراقب كاميرات -فردين أمن تدخل سريع - 4 أفراد تأمين إداري - 4 عمال خدمات نظافة، ويعمل طاقم القطار على نظافة وتأمين القطار وتنظيف العربات قبل وبعد الرحلة، ويبدأ العمل مع انطلاق رحلة القطار من القاهرة، وينتظر فى استراحة الإسكندرية ثم يعود الى القاهرة مرة اخرى، ويسلم الطاقم الأخر وهكذا.

و تم تصميم زى جديد خاص بخدمات القطار، كما تم تدريب العاملين على أعمال النظافة والتأمين عمليا على القطار ، كذلك تم تدريب الأطقم على الإسعافات الأولية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر، و التدريب علي أعمال السلامة والصحة المهنية.

وطلبت شركة الخدمات بالسكة الحديد عمال وافراد أمن استعدادا لانطلاق القطار الثانى على خط القاهرة الاقصر، ويتم التقدم لحجز الوظائف بمقر الشركة بورش الفرز بالشرابية.

الوظائف المطلوبة

- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.

- مشرف أمن غرفة المراقبة مؤهل عال مناسب.

- فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.

- عامل نظافة " مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط" .

- أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعال، وخبرة في أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

شروط وظائف قطار التالجو

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

مميزات العمل بالشركة

- التعاقد الفوري.

- مرتبات وحوافز مجزية.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- زي للعمل.

- تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه من المقرر تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو، على خط القاهرة الاقصر، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجرى الأن تشغيل القطار الثانى تجريبي بدون ركاب على خط الصعيد.