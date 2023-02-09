قومى المرأة بالشرقية: توعية أكثر من 126 ألف فتاة وسيدة بختان الإناث

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، إن فرع المجلس نفذ عددا من حملات طرق الأبواب بـ26 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز ومدينة الحسينية، للتوعية بكل أشكال العنف ضد المرأة وخاصة قضية ختان الإناث.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الحملات استهدفت 27 ألف زيارة لتوعية 126 ألف سيدة وفتاة بقضية ختان الإناث، لتوعيتهن بختان الإناث، لافتة إلى أن المجلس عرض منذ يومين فيلم" بين بحرين" للتوعية بدوافع الختان والآثار المترتبة عليه، وأن الختان جريمة فى حق مجتمعنا، وتوعيتهن بالعقوبة القانونية.

وتدور أحداث فيلم "بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة وتتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، ويهدف فيلم "بين بحرين" لتوعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة التى يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفى سياق متصل، قام فرع القومى للمرأة بالشرقية، بتوعية 85105 سيدات في قرى الهجرة غير الشرعية وهي خمسة قرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية "ميت جابر مركز بلبيس- ميت سهيل مركز منيا القمح -الجمالية مركز الحسينية- قريتى الموانسة ومنشأة شلبي بمركز كفر صقر"، وذلك من خلال تنفيذ 27 ألف زيارة منزلية، داخل القرى.