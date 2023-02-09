قطاع الأمن المركزى ينظم رحلة ترفيهية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة الــ71

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرًا وعرفنًا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن، فقد أقام قطاع الأمن المركزى احتفالية تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية لعدد من أسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وتم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الاحتفاليات والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.