فى ذكرى رحيل علاء ولى الدين.. عرض فيلم "الناظر "بسينما الحرية للإبداع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعرض قاعة سينما مركز الحرية و الابداع الثقافى بالإسكندرية ، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم "الناظر"، وذلك في السادسة مساء السبت 11 فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وولد الفنان الراحل في 11 أغسطس 1963 في محافظة المنيا مركز بني مزار قرية الجندية. كان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية. أما والده سمير ولي الدين فكان ممثل ومدير عاماً لملاهي القاهرة.

تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وفي عام 1985 حصل على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس. وبرز من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل امام ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام. ساهم في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعدالناظر، فيلم سينمائي مصري من إنتاج عام 2000.

جسد علاء ولي الدين 6 شخصيات في الفيلم: في بداية الفيلم الناظر في عصر الفراعنة والناظر في عصر المماليك والناظر في عصر سعد زغلول أما في الفيلم نفسه صلاح الابن وعاشور الأب وجواهر الأم.

الفيلم من بطولة الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين وحسن حسني واحمد حلمي وهشام سليم ومحمد سعد ومن اخراج شريف عرفه.