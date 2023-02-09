اليوم السابع
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فرص عمل لذوى الهمم بالمنيا.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

الخميس، 09 فبراير 2023 09:00 ص
فرص عمل لذوى الهمم بالمنيا.. اعرف الشروط وطريقة التقديم وزارة القوى العاملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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يستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير كيفية التعامل مع ذوى الهمم للمتقدمين لشغل وظائف داخل شركتين بمحافظة المنيا، وذلك بعد أن تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بشأن استلامها طلبًا من شركتين متخصصتين فى صناعة الملابس الجاهزة بالمنيا الجديدة، توضح فيه احتياجها لـ80 فرصة عمل للأشخاص من ذوى الاعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا، وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

كيفية التقديم والتعامل مع المتقدمين والشروط 

وقال محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، إن المديرية تتواصل مع الشركتين لإرسال أسماء طالبى العمل من "ذوى الهمم"، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن الاهتمام بملف ذوى الإعاقة وحصرهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم، لدمجهم فى سوق العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه سوف يتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم فى مجال الحياكة وباقى الأنشطة داخل خطوط الانتاج، موجهًا بسرعة حصر وترشيح ذوى الإعاقة من وذلك تمهيدا لإلحاقهم للعمل بالشركتين.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

 


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