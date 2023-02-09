غلق محور 26 يوليو 75 يوما لأعمال التطوير.. اعرف التحويلات المرورية

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو، لاستكمال أعمال الكشط وإعادة السفلتة، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

1- القادم من لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يميناً اتجاه محور 3 يوليو المستحدث (ما بعد الطريق الدائرى) ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر.

2- القادم من أكتوبر اتجاه لبنان، سيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حارات مرورية. على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوما اعتباراً من الأربعاء الموافق 8/2/2023 من الساعة 12 ظهراً .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.