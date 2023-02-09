"طب سوهاج" تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوى، وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر بالجامعة، والكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة بجامعة القاهرة وبدعم من البنك الأهلى المصرى.

وفي هذا الصدد، استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة نخبة من استشارى الحالات الحرجة بوحدة الدكتور شريف مختار بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أيمن عبد الغفار أستاذ جراحة القلب والصدر ومنسق التدريب، والدكتور أحمد على إسماعيل مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي والمشرف على التدريب.

وأوضح الدكتور مجدى القاضى، أن الدورة تهدف إلى تدريب النواب والمدرسين المساعدين لرعايات القلب والباطنة والتخدير ونواب قسم الطوارئ والحالات الحرجة، على الجديد والحديث فى مجال الإنعاش القلبى من خلال التعليم الطبي المستمر.

وأشار الدكتور أيمن عبد الغفار إلى أنه تم تدريب 75 طبيبا من مختلف التخصصات الطبية فى الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي، كما تم أيضاً تقديم تدريب الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم لـ11 طبيبا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد علي اسماعيل أن الدورة التدريبية استمرت علي مدار 3 أيام، مضيفاً أن التدريب يأتي في إطار النشاط العلمي الذي تحرص عليه كلية الطب في مجال التعليم الطبي.حيث ينظم مركز تطوير التعليم الطبي العديد من الدورات علي مدار العام من اجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، وتقديم خدمة طبية وعلاجية علي اعلي مستوي للمرضى.