ضبط 24 توكتوك فى حملة مكبرة بحى المنتزة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستمرار حملات التصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإعادة الإنضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت شوارع الجبل ، جمال عبد الناصر، ميدان المندرة ، العصافرة، محمود جمعة أحمد تيسير ، الرحاب، تقاطع شارع 16 ، 25، الملازم بسيوني، أسفل كوبري 45 ، ملك حفني بحرى، النبوي المهندس، محمد صلاح حرب، البستان ومتفرعاته، موريتانيا، ش صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 24 توكتوك.

وأكد محافظ الاسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.