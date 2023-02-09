ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن فى الجمالية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، في ضبط قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية ، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية ، متخذاً من مخزنه الكائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه ، وبحوزته (45 كرتونه ألعاب نارية بإجمالى 1,900,000 صاروخ "مختلفة الأحجام") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.