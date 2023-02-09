ضبط 1597 قضية تموينية لقضايا حجب سلع غذائية وغش تجارى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية فى المحافظات وتمكنت من ضبط (1597) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة).

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1597) قضية تموينية متنوعة من بينها: ضبط قضية حجب أزر أبيض بمضبوطات بلغت (1 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا (16) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (4,226 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (60) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (160,654 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط قضية فى مجال حجب الأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت (1000 لتر أسمدة زراعية سائلة "عينى") ، وضبط (3) قضايا بيع بأزيد أعلاف وأسمدة بمضبوطات بلغت (20493 طن كسب صويا وأعلاف حيوانية "عينى" – 20 طن أسمدة زراعية "عينى")

كما نجحت الحملات فى ضبط (6) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام " بمضبوطات بلغت ( 243,500 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى") ، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (7 طن "زيت طعام – سكر حر") ، وكذا ضبط (721) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (2 طن دقيق أبيض "عينى" - 1,680 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 290 كيلو جرام "دواجن حية" – 2700 عبوة عصائر – 5 أطنان أسمنت "عينى" - 2017 عبوة سجائر).

وضبط رجال المباحث (518) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – 2 قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية – 160 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 137 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 200 قضية متنوعة أخرى) ، بمضبوطات بلغت (16,900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 168 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (40) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,293 طن سكر تموينى "عينى" – 481 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" - 317800 لتر مواد بترولية "عينى" – 95 إسطوانة بوتاجاز "عينى- مستندى" - 2 ماكنية صرف - 750 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (199,343 طن "مستندى – عينى") أبرزها (16,900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –1,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 2 طن دقيق أبيض "عينى" - 5,226 طن أرز أبيض "عينى " – 160,654 طن أرز شعير "مستندى" – 8,970 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 2,293 طن سكر تموينى "عينى" –2700 عبوة عصائر - 481 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" – 2017 عبوة سجائر – 95 إسطوانة بوتاجاز "عينى – مستندى" - 317800 لتر مواد بترولية "عينى" – 168 بطاقة تموينية ذكية –2 ماكينة صرف – 1000 لتر أسمدة زراعية سائلة "عينى" – 20736,500 طن كسب صويا وأعلاف حيوانية "عينى" –20 طن أسمدة زراعية "عينى" - 750 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 5 أطنان أسمنت "عينى" ).

كما نجحت الحملات فى ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (7,050 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، كما تم ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (7 طن "سكر حر- زيت طعام ") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة بالأقصر) وبحوزته كمية قدرها (5 أطنان مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) لتجميعه (عدد 141 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) بقصد الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (60) قضية بنطاق محافظات "البحيرة– الدقهلية- الشرقية"بمضبوطات بلغت (160,654 طن أرز شعير "مستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديريتى أمن "بورسعيد - الإسماعيلية"، بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات لتجميعهم المواد البترولية للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (9) قضايا بمضبوطات بلغت (317800 لتر "بنزين – سولار" عينى) وتم ضبط (المدير المسئول عن فرع أحد مطاعم بيع وتقديم الوجبات الجاهزة– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (530 كيلو جرام "مقطعات دواجن– دواجن مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص– بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (7,56 طن أسماك مجمدة "ماكريل") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط (مالك مصنع لتصنيع اللحوم – بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما كمية قدرها (2,45 طن "مصنعات لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (مالك مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص– بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (27 طن "خل طعام" منتج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية (3 طن "خل طعام") معبأة داخل تنكات بدون بيانات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، (3500 عبوة "كرتون- زجاجات فارغة" مستلزمات تعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات فى ضبط (مالك مصنع منظفات صناعية– بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (25 طن "منظفات صناعية" منتج نهائى- مستلزمات إنتاج) معبأة داخل عبوات وبراميل بدون مستندات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2907 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.