ضبط شخصين لسرقتهما دراجة بخارية فى الزاوية الحمراء

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القليوبية) إذ قام المذكوران بتحميل الدراجة المُشار إليها على سيارة "ملك" أحدهما ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "قطع الأسلاك" وأرشد أحدهما عن الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه ، تعرف على الدراجة النارية وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.