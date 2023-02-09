ضبط سائق مركبة "توك توك" بالقاهرة لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثا إصابات به

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ) مصاب بنزيف بالمخ إثر إدعاء مصادمة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصطدام مركبة " توك توك " مجهولة بالمجنى عليه ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) وبحوزته (المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفاً من الأهالى لسيره عكس الإتجاه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.