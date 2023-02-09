اليوم السابع
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صور فضائية تُظهر حركة الأرض فى تركيا عقب زلزال شرق المتوسط

الخميس، 09 فبراير 2023 06:19 م
صور فضائية تُظهر حركة الأرض فى تركيا عقب زلزال شرق المتوسط زلزال تركيا
كتب محمد جمال

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أظهرت شبكة سكاى نيوز عربية صورفضائية نشرها باحث متخصص فى شئون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذى وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير فى شكل الأرض بتركيا.

و"بحسب سكاى نيوز"، نشر الباحث أندريس شيفا، على حسابه بموقع "تويتر" عدة صور فضائية تظهر مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبيان الفرق الذي أحدثته الكارثة الطبيعية هناك.
 
صور قبل وبعد الكارثة
 
واعتمد الباحث الألمانى على صور فضائية جمعتها شركة "ماكسار" الفضائية وعملاق محركات البحث "جوجل" لشرح الفكرة.
 
وكتب معلقا على صورتين في منطقة نورداغي فى ولاية غازى عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررا بجنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقا واضحا فى الأرض.
 
 وأضاف أن هناك إزاحة بمسافة 3 إلى 4 أمتار بشكل أفقى، وفى مقارنة أخرى لصور التقطت أيضا فى منطقة نورداغى، بدا الانحراف نحو اليمين، ودعا الباحث إلى النظر إلى الصوامع المنهارة في هذه الجهة، حيث بدا ركامها متداعيا على جوارها.
 
 وقارن الباحث الألمانى أوضاع طريق سريع فى المنطقة ذاتها، قبل الزلزال وبعده، ليقول إنه هناك ميلا حدث هناك.
 
وكان خبراء قالوا في وقت سابق إن الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين، أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي  تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره 3 أمتار.
 
ويعتقد هؤلاء أن مقدار تحرك الصفائح، المقدر بالأمتار، قد يكون منطقي تماما بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به.
 
وحدث تمزق في الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية، إثر الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهم. 

 


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