صور فضائية تُظهر حركة الأرض فى تركيا عقب زلزال شرق المتوسط

كتب محمد جمال

أظهرت شبكة سكاى نيوز عربية صورفضائية نشرها باحث متخصص فى شئون الكوارث، كيف أدى الزلزال المدمر الذى وقع في تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا، إلى إحداث تغيير فى شكل الأرض بتركيا.